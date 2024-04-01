Созонов Никифор Казак Выс. Рявкинского Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1875
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Гордеева Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
08.12.1904
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
Около ?.02.1906
Сын: Созонов Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
14.06.1909
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
Около ?.10.1913
Дочь: Раиса Никифорова
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
Около ?.03.1915
Сын: Созонов Георгий Никифоров
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
18.08.1916
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
13.08.1918
Дочь: Ульяна Никифорова
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифорова
Мать ребёнка: Созонова Василиса Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно