Евдокия Даниилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Даниилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1856 ст.

Дочь: Мустаева Гликерия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Александров

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Сельцо Федоровка
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Александров

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
сельцо Федоровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александров

Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно
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