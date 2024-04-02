Евдокия Даниилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
08.05.1856 ст.
Дочь: Мустаева Гликерия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Александров
Сельцо Федоровка
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Александров
сельцо Федоровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно