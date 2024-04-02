Андрей Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
08.05.1856 ст.
Дочь: Мустаева Гликерия Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Даниилова
Сельцо Федоровка
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Даниилова
сельцо Федоровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Даниилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно