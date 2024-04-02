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Андрей Александров

Место рождения

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1856 ст.

Дочь: Мустаева Гликерия Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Даниилова

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Сельцо Федоровка
Рождение ребёнка
19.01.1858 ст.

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Даниилова

Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
сельцо Федоровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Даниилова

Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно
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