Скакун (Коломиец) Аккелина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скакун (Коломиец) Аккелина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Коломиец Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1869 ст.

Муж: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Ему 24 г., ей 22 г. Поручители по жениху: села Лихолет казак Борис Антонович Скакун и Алексий Григорьевич Скакун. Поручители по невесте: того же села казак Алексей Стефанович Коломиец и Андрей Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
?.11.1869 ст.

Сын: Скакун Петр Каллистратович

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.

Дочь: Скакун Татьяна Каллистратовна

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.11.1873 ст.

Сын: Скакун Кузьма Каллистратович

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.

Сын: Скакун Сильвестр Каллистратович

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.06.1882

Дочь: Скакун Евфросиния Каллистратовна

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.06.1884 ст.

Дочь: Скакун Евфросиния Каллистратовна

Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич

Лихолеты, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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