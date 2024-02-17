Скакун (Коломиец) Аккелина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: Коломиец Стефан
Бракосочетание
12.01.1869 ст.
Ему 24 г., ей 22 г. Поручители по жениху: села Лихолет казак Борис Антонович Скакун и Алексий Григорьевич Скакун. Поручители по невесте: того же села казак Алексей Стефанович Коломиец и Андрей Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
?.11.1869 ст.
Сын: Скакун Петр Каллистратович
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Рождение ребёнка
21.01.1871 ст.
Дочь: Скакун Татьяна Каллистратовна
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Рождение ребёнка
01.11.1873 ст.
Сын: Скакун Кузьма Каллистратович
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Рождение ребёнка
01.01.1875 ст.
Сын: Скакун Сильвестр Каллистратович
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Рождение ребёнка
26.06.1882
Дочь: Скакун Евфросиния Каллистратовна
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Рождение ребёнка
29.06.1884 ст.
Дочь: Скакун Евфросиния Каллистратовна
Отец ребёнка: Скакун Каллистрат Григорьвеич
Смерть
Неизвестно