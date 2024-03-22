Буевич Афил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич Афил Иванович

Место рождения

Кривое Село, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривое Село, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Буевич Иван Афилович

Мать ребёнка: Буевич Зоя Лукьяновна

Кривое Село, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
?.10.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Буевич Афил Иванович, 1904 г. гв. рядовой, Воинская часть 51 гвардейская стрелковая дивизия 158 гвардейский стрелковый полк 51 гвардейской стрелковой дивизии; Оказывается, что Буевич Афил Иванович бе... Показать все
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