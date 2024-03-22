Буевич Афил Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1927
Сын: Буевич Иван Афилович
Мать ребёнка: Буевич Зоя Лукьяновна
Смерть
?.10.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Буевич Афил Иванович, 1904 г. гв. рядовой, Воинская часть 51 гвардейская стрелковая дивизия 158 гвардейский стрелковый полк 51 гвардейской стрелковой дивизии; Оказывается, что Буевич Афил Иванович бе... Показать все