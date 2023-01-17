Буевич Иван Афилович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти25.11.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Буевич Афил Иванович
Мать: Буевич Зоя Лукьяновна
Смерть
25.11.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Воинское братское кладбище, г. Приекуле, ул. Узварас. (Латвия) Буевич Иван Афилович, 1927 г.р., беспарт., д. Красное Село, Бешенковичский р-н, Витебская обл., БССР. Мать Буевич Зоя Лукьяновна, там же.... Показать все