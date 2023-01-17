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Буевич Иван Афилович

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Место рождения

Кривое Село, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

25.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Буевич Афил Иванович

Мать: Буевич Зоя Лукьяновна

Кривое Село, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
25.11.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Воинское братское кладбище, г. Приекуле, ул. Узварас. (Латвия) Буевич Иван Афилович, 1927 г.р., беспарт., д. Красное Село, Бешенковичский р-н, Витебская обл., БССР. Мать Буевич Зоя Лукьяновна, там же.... Показать все
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