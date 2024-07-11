Арапиди Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения09.09.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович
Бракосочетание
07.09.1974
Рождение ребёнка
13.07.1975
Дочь: Максакова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1978
Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович
Смерть
Неизвестно