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Арапиди Анна Павловна

Место рождения

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область

Дата рождения

09.09.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954

Отец: Арапиди Павел Иванович

Мать: Арапиди (Комарова) Евдокия Тимофеевна

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович

Бракосочетание
07.09.1974

Муж: Максаков Юрий Михайлович

Панфилово, Талгарский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
13.07.1975

Дочь: Максакова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1978

Сын: Максаков Михаил Юрьеич

Отец ребёнка: Максаков Юрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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