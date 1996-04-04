Ласточкина (Мышова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1996
Бракосочетание
12.01.2019
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласточкин Николай Васильевич
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно