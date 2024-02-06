Ласточкин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласточкин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.2019

Жена: Ласточкина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласточкина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласточкина Ольга Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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