Ласточкин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.2019
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласточкина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ласточкина Ольга Владимировна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия