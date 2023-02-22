Прохорова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрюша
Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1906
Дочь: Тишина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович
Липки, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно