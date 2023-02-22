Прохорова Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюша

Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
23.03.1906

Дочь: Тишина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Михайлович

Липки, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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