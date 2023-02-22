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Прохоров Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Михаил Николаевич

Мать: Ааа Ааа

Рождение ребёнка
23.03.1906

Дочь: Тишина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна

Липки, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюша

Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Прасковья Семеновна

Смерть
1914
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