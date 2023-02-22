Прохоров Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Михаил Николаевич
Мать: Ааа Ааа
Рождение ребёнка
23.03.1906
Дочь: Тишина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна
Липки, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрюша
Мать ребёнка: Прохорова Прасковья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914