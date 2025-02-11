Елена Петрова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Карп Ивлев Карп Иовов / Карп Ивлев16.02.1871 г.р.
Платон Иовов16.11.1872 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1871
Сын: Карп Ивлев Карп Иовов / Карп Ивлев
Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов
Рождение ребёнка
16.11.1872
Сын: Платон Иовов
Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов
Рождение ребёнка
13.04.1874
Дочь: Ирина Иова
Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: (Феклушкина) Татьяна Иова
Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов
Смерть
Неизвестно