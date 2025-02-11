Елена Петрова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов1848 г.р.
Дети
Карп Ивлев Карп Иовов / Карп Ивлев16.02.1871 г.р.
Платон Иовов16.11.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов

Рождение ребёнка
16.02.1871

Сын: Карп Ивлев Карп Иовов / Карп Ивлев

Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Платон Иовов

Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.04.1874

Дочь: Ирина Иова

Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.01.1876

Дочь: (Феклушкина) Татьяна Иова

Отец ребёнка: Феклушкин Ивлий Михайлов / Иов Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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