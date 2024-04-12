(Некрасова) Праскева Купреянова
Место рождения
Дата рождения11.10.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1745
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Некрасова Акилина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно