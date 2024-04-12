(Некрасова) Праскева Купреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Праскева Купреянова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.10.1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1745

Отец: Некрасов Купреян Борисович

Мать: Некрасова Катерина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Некрасова Акилина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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