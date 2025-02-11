Березин Петр Александрович
мужской, родился 1866, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБерезин Александр ИлларионовичНеизвестно г.р.
Супруги
Березина Акилина Захаровна Цыганова1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Березин Александр Илларионович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.01.1885
Смерть
Неизвестно