Березин Петр Александрович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Березин Петр Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Березин Александр ИлларионовичНеизвестно г.р.
Супруги
Березина Акилина Захаровна Цыганова1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Березин Александр Илларионович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.01.1885

Жена: Березина Акилина Захаровна Цыганова

Смерть
Неизвестно

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