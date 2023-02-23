? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Березин Петр Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Илларионович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Болгарцева Пелагея Березина

Отец ребёнка: Березин Александр Илларионович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Березин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Березин Александр Илларионович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close