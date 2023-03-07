Березин Александр Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Березин Петр Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Болгарцева Пелагея Березина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Березин Алексей Александрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно