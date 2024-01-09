Марфа Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Василий Борисов
Отец ребёнка: Борис Степанов
Бракосочетание
Около 1818 ст.
Муж: Борис Степанов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Борис Степанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно