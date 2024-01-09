Марфа Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Василий Борисов

Отец ребёнка: Борис Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1818 ст.

Муж: Борис Степанов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Борис Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
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