Родюшина (Родюшина) Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти28.07.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
01.05.1844 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Дочь: Башловкина (Родюшина) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Родюшин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Родюшин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
01.04.1857 ст.
Дочь: Антонова (Родюшина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.
Сын: Родюшин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович
Смерть
28.07.1880 ст.