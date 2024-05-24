Родюшина (Родюшина) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодюшина (Родюшина) Матрона Никитична

Родюшина (Родюшина) Матрона Никитична

Место рождения

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.07.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Родюшин Никита Ефимович

Мать: Родюшина (Пяткова) Параскева Захаровна

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.05.1844 ст.

Муж: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.

Сын: Родюшин Федор Степанович

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.

Сын: Родюшин Павел Степанович

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Дочь: Башловкина (Родюшина) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Родюшин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Родюшин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.04.1857 ст.

Дочь: Антонова (Родюшина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.

Сын: Родюшин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Родюшин Стефан (Степан) Саввинович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
28.07.1880 ст.
Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.