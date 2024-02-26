Родюшина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодюшина Параскева

Родюшина Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Родюшина Федосья Никитична

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Родюшин Иван Никитич

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Родюшина Матрона Никитична

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Родюшин Игнатий Никитич

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Родюшин Михайло Никитич

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родюшин Гаврило Никитич

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Родюшин Федор Никитич

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Родюшина Стефанида Никитична

Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родюшин Никита Ефимович

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close