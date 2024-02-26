Родюшина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Родюшина Федосья Никитична
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Родюшин Иван Никитич
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Родюшина Матрона Никитична
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Родюшина Стефанида Никитична
Отец ребёнка: Родюшин Никита Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849