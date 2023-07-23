Гришин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Иван Иванович
Мать: Гришина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Ксения
Смерть
Неизвестно