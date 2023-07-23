Гришин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Иван Иванович

Мать: Гришина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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