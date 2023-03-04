Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
1909г. МК ГАКО ф. 237 оп. 226 д. 1311 по женеху крестьяне Яков Прокопьевич и Пётр Кириллов (как у жениха); по невесте Яков Павлович Счастливцев и Григорий Петров Копосов
Смерть
После 1909