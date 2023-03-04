(Гагаринова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гагаринова) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Счасливцев Павел Маркович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Иван Иванович

1909г. МК ГАКО ф. 237 оп. 226 д. 1311 по женеху крестьяне Яков Прокопьевич и Пётр Кириллов (как у жениха); по невесте Яков Павлович Счастливцев и Григорий Петров Копосов
Смерть
После 1909

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