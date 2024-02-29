Шаткевич (Полехина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаткевич (Полехина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Полехин Василий

Мать: Полехина Ксения

Смерть
Неизвестно
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