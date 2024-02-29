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Шаткевич (Полехина) Татьяна
Шаткевич (Полехина) Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Полехин Василий
Мать
Полехина (Горбунова) Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Полехин Василий
Мать:
Полехина Ксения
Смерть
Неизвестно
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