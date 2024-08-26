Шилов Евстафий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова Ксения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шилов Василий Евстафиевич
Мать ребёнка: Шилова Ксения
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Шилова) Агрипина Евстафиевна
Мать ребёнка: Шилова Ксения
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Шилова) Александра Евстафиевна
Мать ребёнка: Шилова Ксения
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шилова) Ирина Евстафиевна
Мать ребёнка: Шилова Ксения
Смерть
Неизвестно