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Шилов Евстафий Семёнович

Место рождения

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шилов Семён Никифорович

Мать: Шилова (Табанина) Матрона Ивановна

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Ксения

Место жительства
Неизвестно
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шилов Василий Евстафиевич

Мать ребёнка: Шилова Ксения

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Шилова) Агрипина Евстафиевна

Мать ребёнка: Шилова Ксения

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Шилова) Александра Евстафиевна

Мать ребёнка: Шилова Ксения

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шилова) Ирина Евстафиевна

Мать ребёнка: Шилова Ксения

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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