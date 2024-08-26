Шилова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Евстафий Семёнович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шилов Василий Евстафиевич

Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Шилова) Агрипина Евстафиевна

Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Шилова) Александра Евстафиевна

Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Шилова) Ирина Евстафиевна

Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович

Шиловская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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