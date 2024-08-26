Шилова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шилов Василий Евстафиевич
Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Шилова) Агрипина Евстафиевна
Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Шилова) Александра Евстафиевна
Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Шилова) Ирина Евстафиевна
Отец ребёнка: Шилов Евстафий Семёнович
Смерть
Неизвестно