Скрипункова Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Д. Окуловка Ефим Фотиевич
Мать: первая жена
Бракосочетание
23.01.1867
Рождение ребёнка
1868
Сын: Скрипунков Константин Илларионович
Отец ребёнка: Скрипунков Илларион Филиппович
Рождение ребёнка
03.11.1872
Дочь: Комкова Прасковья Скрипункова
Отец ребёнка: Скрипунков Илларион Филиппович
Смерть
Неизвестно