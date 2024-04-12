Скрипункова Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипункова Варвара Ефимовна

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Д. Окуловка Ефим Фотиевич

Мать: первая жена

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.01.1867

Муж: Скрипунков Илларион Филиппович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Скрипунков Константин Илларионович

Отец ребёнка: Скрипунков Илларион Филиппович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1872

Дочь: Комкова Прасковья Скрипункова

Отец ребёнка: Скрипунков Илларион Филиппович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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