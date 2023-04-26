первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Скрипункова Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Белова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич
Смерть
До 1877