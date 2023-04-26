первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдипервая жена

первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Скрипункова Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Белова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Д. Окуловка Ефим Фотиевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1877
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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