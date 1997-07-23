Корсакова Татьяна Ивановна 14.10.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова Татьяна Ивановна

Корсакова Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

23.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екомаскина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Шкроб (Корсакова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Смерть
23.07.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.