Корсакова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти23.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екомаскина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Шкроб (Корсакова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Смерть
23.07.1997