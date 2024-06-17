Корсаков Василий Иванович 14.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсаков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

15.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екомаскина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Шкроб (Корсакова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Татьяна Ивановна

Смерть
15.07.1969

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