Корсаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1922
Дата смерти15.07.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екомаскина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Шкроб (Корсакова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Татьяна Ивановна
Смерть
15.07.1969