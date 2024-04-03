(Гусева) Александра Игнатова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874
Отец: Гусев Игнат Николаев
Мать: Гусева Пелагея Федотова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.04.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змеевки временнообязанные крестьяне Прокопий Акилов Сафронов и девица Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно