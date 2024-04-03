(Гусева) Александра Игнатова 13.04.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Александра Игнатова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1874

Отец: Гусев Игнат Николаев

Мать: Гусева Пелагея Федотова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
14.04.1874
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: дер.Змеевки временнообязанные крестьяне Прокопий Акилов Сафронов и девица Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно

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