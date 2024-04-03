Гусева Пелагея Федотова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Пелагея Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гусева) Мария Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Гусева) Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
21.03.1870

Дочь: (Гусева) Матрона Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
15.09.1871

Дочь: (Гусева) София Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Гусева) Степанида Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
13.04.1874

Дочь: (Гусева) Александра Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Гусев Тихон Игнатьев

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: (Гусева) Гликерия Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
17.08.1879

Сын: Гусев Андрей Игнатович

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: (Гусева) Евфимия Игнатьевна

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
Около 25.06.1882

Сын: Гусев Иван Игнатович

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Рождение ребёнка
18.08.1883

Дочь: (Гусева) Васса Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: (Гусева) Екатерина Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1886

Дочь: (Гусева) Прасковья Игнатова

Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев

Смерть
27.01.1895
Причина смерти: от катара

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