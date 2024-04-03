Гусева Пелагея Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Гусева) Мария Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Муж: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Матрона Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) София Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Степанида Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Александра Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Сын: Гусев Тихон Игнатьев
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Гликерия Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Евфимия Игнатьевна
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Сын: Гусев Иван Игнатович
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Васса Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Екатерина Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев
Дочь: (Гусева) Прасковья Игнатова
Отец ребёнка: Гусев Игнат Николаев