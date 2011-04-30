Шакиров Ринат Талипович 01.07.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шакиров Ринат Талипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1943

Дата смерти

30.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1943

Отец: Шакиров Талип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1968

Дочь: Гильмутдинова (Шакирова) Римма Ринатовна

Мать ребёнка: Шакирова (Исанбаева) Лена Галиахметовна

Смерть
30.04.2011
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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