Шакиров Ринат Талипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1943
Дата смерти30.04.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1943
Отец: Шакиров Талип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1968
Дочь: Гильмутдинова (Шакирова) Римма Ринатовна
Мать ребёнка: Шакирова (Исанбаева) Лена Галиахметовна
Смерть
30.04.2011
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)