Зайцева (Десятникова) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Десятникова) Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Десятников Анатолий

Мать: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радеонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Смерть
Неизвестно

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