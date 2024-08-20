Зайцева (Десятникова) Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Десятников Анатолий
Мать: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радеонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Смерть
Неизвестно