Десятников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилипан (Десятникова) Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Король (Десятникова) Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина (Десятникова) Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Десятникова) Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городёнок (Десятникова) Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повтарь (Десятникова) Варвара Анатольевна
Мать ребёнка: Десятникова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Десятникова Ульяна
Смерть
Неизвестно