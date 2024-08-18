Десятников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилипан (Десятникова) Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Король (Десятникова) Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина (Десятникова) Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Десятникова) Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городёнок (Десятникова) Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повтарь (Десятникова) Варвара Анатольевна

Мать ребёнка: Десятникова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десятникова Ульяна

Смерть
Неизвестно

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