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Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1374

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Вельяминов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельяминов Николай (Микула) Васильевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.09.1374

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