Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1389

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельяминов Николай (Микула) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1389

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