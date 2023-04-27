Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1389
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельяминов Николай (Микула) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1389