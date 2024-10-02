Bender (Eidemüller) Catherina Margareta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1837 г.р.
1839 г.р.
1844 г.р.
1851 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Eidemüller ?

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1833

Муж: Bender Jacob

Рождение ребёнка
Вычислено 17.04.1837

Сын: Bender Friedrich

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
08.09.1839

Сын: Bender Carl Peter

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
31.05.1844

Дочь: (Bender) Catharina Elisabeth

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
18.12.1851

Сын: Bender Conrad

Отец ребёнка: Bender Jacob

Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: (Bender) Charlotte

Отец ребёнка: Bender Jacob

Смерть
Неизвестно

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