Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Eidemüller ?
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1833
Муж: Bender Jacob
Рождение ребёнка
Вычислено 17.04.1837
Сын: Bender Friedrich
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
08.09.1839
Сын: Bender Carl Peter
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
31.05.1844
Дочь: (Bender) Catharina Elisabeth
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
18.12.1851
Сын: Bender Conrad
Отец ребёнка: Bender Jacob
Рождение ребёнка
30.01.1854
Дочь: (Bender) Charlotte
Отец ребёнка: Bender Jacob
Смерть
Неизвестно