Bender Jacob
Место рожденияВерхняя Ижора
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
17.10.1833
Рождение ребёнка
Вычислено 17.04.1837
Сын: Bender Friedrich
Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Рождение ребёнка
08.09.1839
Сын: Bender Carl Peter
Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Рождение ребёнка
31.05.1844
Дочь: (Bender) Catharina Elisabeth
Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Рождение ребёнка
18.12.1851
Сын: Bender Conrad
Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Рождение ребёнка
30.01.1854
Дочь: (Bender) Charlotte
Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta
Смерть
Неизвестно