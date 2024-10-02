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Bender Jacob

Место рождения

Верхняя Ижора

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1781 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1837 г.р.
1839 г.р.
1844 г.р.
1851 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bender Johann Conrad

Мать: (Ritter) Charlotte Elisabeth Maria

Бракосочетание
17.10.1833

Жена: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Рождение ребёнка
Вычислено 17.04.1837

Сын: Bender Friedrich

Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Рождение ребёнка
08.09.1839

Сын: Bender Carl Peter

Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Рождение ребёнка
31.05.1844

Дочь: (Bender) Catharina Elisabeth

Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Рождение ребёнка
18.12.1851

Сын: Bender Conrad

Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Рождение ребёнка
30.01.1854

Дочь: (Bender) Charlotte

Мать ребёнка: Bender (Eidemüller) Catherina Margareta

Смерть
Неизвестно

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