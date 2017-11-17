Хисматуллин Ирик Ситдикович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения25.03.1941
Дата смерти17.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно