Хисматуллин Ирик Ситдикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Ирик Ситдикович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

25.03.1941

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941

Отец: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Мать: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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