Хисматуллин Ситдик Кутдусович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1912
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова (Хисматуллина) Фания Ситдиковна
Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1941
Сын: Хисматуллин Ирик Ситдикович
Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна
Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно