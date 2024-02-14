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Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Мать: Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова (Хисматуллина) Фания Ситдиковна

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Рождение ребёнка
25.03.1941

Сын: Хисматуллин Ирик Ситдикович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Юмагулова) Гильмикамал Хусаиновна

Смерть
1942
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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