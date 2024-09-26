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Линевич Станислав Юзефович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Около 1809

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Линевич Роман Станиславович

Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.10.1786 ст.

Дочь: Линевич Бригида Станиславовна

Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Погребище, Вінницька область
В метрике указано, что ребенок родился в пригороде Камянка
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Линевич Агнешка Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Линевич Рафаэль Станиславович

Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Линевич Каспер Станиславович

Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Смерть
Около 1809

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