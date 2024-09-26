Линевич Станислав Юзефович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиОколо 1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Линевич Роман Станиславович
Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.10.1786 ст.
Дочь: Линевич Бригида Станиславовна
Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна
Погребище, Вінницька область
В метрике указано, что ребенок родился в пригороде Камянка
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Линевич Агнешка Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Линевич Рафаэль Станиславович
Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Линевич Каспер Станиславович
Мать ребёнка: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна
Смерть
Около 1809