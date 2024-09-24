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Линевич Роман Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Линевич Станислав Юзефович

Мать: Линевич (Задарновская) Аполония Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линевич Войцех Романович

Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линевич Людвига Романовна

Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Бракосочетание
До 1808

Жена: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Линевич Леонтий (Леон) Романович

Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Линевич Марциена Романовна

Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Линевич Петр Романович

Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)

Смерть
До 1851

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