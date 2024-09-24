Линевич Роман Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линевич Людвига Романовна
Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Линевич Леонтий (Леон) Романович
Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Линевич Марциена Романовна
Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Линевич (Нюдзялковская) Тереза (Терезия)
Смерть
До 1851