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Кор Ор 2
Кор Ор 2
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
65
Дата смерти
165
Пол
Мужской
Отец
Кор Ор
30 г.р.
Мать
Тирол Фая
40 г.р.
Жена
Ено Марит
85 г.р.
Дети
Кор Мир
103 г.р.
Добавил:
EK
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
65
Отец:
Кор Ор
Мать:
Тирол Фая
Рождение ребёнка
103
Сын:
Кор Мир
Мать ребёнка:
Ено Марит
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ено Марит
Смерть
165
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