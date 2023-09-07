Кор Ор 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кор Ор 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

65

Дата смерти

165

Пол

Мужской

Отец

30 г.р.

Мать

40 г.р.

Жена

85 г.р.

Дети

103 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
65

Отец: Кор Ор

Мать: Тирол Фая

Рождение ребёнка
103

Сын: Кор Мир

Мать ребёнка: Ено Марит

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ено Марит

Смерть
165
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