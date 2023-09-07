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Ено Марит
Ено Марит
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
85
Дата смерти
165
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Кор Ор 2
65 г.р.
Дети
Кор Мир
103 г.р.
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
85
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
103
Сын:
Кор Мир
Отец ребёнка:
Кор Ор 2
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Кор Ор 2
Смерть
165
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