Ено Марит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕно Марит

Ено Марит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

85

Дата смерти

165

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

65 г.р.

Дети

103 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
85

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
103

Сын: Кор Мир

Отец ребёнка: Кор Ор 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кор Ор 2

Смерть
165
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