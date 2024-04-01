Рыбакова 1, Коростылева 2 (Евтина) Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова 1, Коростылева 2 (Евтина) Акилина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Евтин Григорий Отст. Казак Д. Кривооозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Бракосочетание
19.01.1780

Муж: Рыбаков Алексей Андреев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
03.11.1781

Сын: Рыбаков Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.06.1784

Сын: Рыбаков Федор Алексеев

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Рождение ребёнка
09.12.1785

Дочь: Яковлева (Рыбакова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Рыбакова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Рыбаков Алексей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Коростелев Лукьян Борисов

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коростелев Анисий? Борисов

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
01.05.1799

Дочь: (Коростелева) Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Коростелев Борис Казак Р. Плосского-Ганькина Данилов

Смерть
Неизвестно

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