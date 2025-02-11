Горбунова Епистимия Потапова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунова Епистимия Потапова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Мать
(Анисья Анисимова) Александра Анисимова / Анисья Анисимова1820 г.р.
Отец
Потап Павлов1824 г.р.
Супруги
Горбунов Иван Андреев / Василий АндреевДо 1854 г.р.
Дети
Максим Иванов06.08.1872 г.р.
Гордей Васильев Гордей Иванов / Гордей Васильев28.12.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Потап Павлов

Мать: (Анисья Анисимова) Александра Анисимова / Анисья Анисимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

34

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

34

Рождение ребёнка
06.08.1872

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Гордей Васильев Гордей Иванов / Гордей Васильев

Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: (Горбунова) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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