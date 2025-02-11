Горбунова Епистимия Потапова
женский, родилась 1848, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецПотап Павлов1824 г.р.
Супруги
Горбунов Иван Андреев / Василий АндреевДо 1854 г.р.
Дети
Максим Иванов06.08.1872 г.р.
Гордей Васильев Гордей Иванов / Гордей Васильев28.12.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
06.08.1872
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Гордей Васильев Гордей Иванов / Гордей Васильев
Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: (Горбунова) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Горбунов Иван Андреев / Василий Андреев
Смерть
Неизвестно