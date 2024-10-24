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Иустин Клементьевич

Место рождения

Шахматово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахматово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.01.1857

Жена: Дарья Ii Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1858

Сын: Василий Иустинович

Мать ребёнка: Дарья Ii Михайловна

Шахматово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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