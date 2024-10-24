Иустин Клементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1857
Жена: Дарья Ii Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1858
Сын: Василий Иустинович
Мать ребёнка: Дарья Ii Михайловна
Смерть
Неизвестно