Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалишина Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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