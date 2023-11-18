Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалишина Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Борисов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно