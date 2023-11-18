Борисов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Борисов Иван Филиппович
Мать: Кухтина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалишина Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно