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Борисов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Борисов Иван Филиппович

Мать: Кухтина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалишина Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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