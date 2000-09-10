Копылова (Коптяева) Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Коптяева) Елизавета Афанасьевна

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Место рождения

Деревня Птицы Вагайский район Тюменская область

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

10.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: Коптяев Афанасий Гаврилович

Мать: Коптяева (Пастухова) Капитолина Яковлевна

Рождение ребёнка
02.09.1956

Дочь: Копылова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Гаврилович

Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
10.09.2000
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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