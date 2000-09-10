Копылова (Коптяева) Елизавета Афанасьевна
Место рожденияДеревня Птицы Вагайский район Тюменская область
Дата рождения22.11.1926
Дата смерти10.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Рождение ребёнка
02.09.1956
Дочь: Копылова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Гаврилович
Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
10.09.2000
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра